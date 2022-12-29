晶圓代工龍頭台積電(2330)今（29）日於南科舉辦3奈米量產暨擴廠典禮，董事長劉德音表示，3奈米製程良率已和5奈米量產同期良率相當，目前市場需求非常強勁，量產後每年帶來的營收都會高於5奈米同期，據統計將在量產5年內，締造1.5兆美元的終端產品價值。

今日典禮由台積電董事長劉德音主持，包括行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、國科會主委吳正中、台南市長黃偉哲，互助營造董事長林志聖、漢唐董事長李惠文、長春石化、美商應用材料等協力廠商、成大校長蘇慧貞等產官學界重要人士均出席。

劉德音指出，台積電南科園區總投資金額達1.86兆元，創造超過1.13萬個直接高科技工作機會、超過2.35萬營建工作機會。而台積電招募員工也帶來6.7倍的額外就業效果，這些員工能為社會帶來約7.5萬個新工作機會。

劉德音表示，台積電3奈米製程良率已和5奈米量產同期良率相當，也與客戶開發新產品並開始大量生產。相較於5奈米製程，台積電3奈米製程邏輯密度增加約60％，在同樣速度下功耗降低30～35％，目前市場對台積電3奈米製程的需求非常強勁。

劉德音指出，台積電3奈米製程將大量應用在未來頂尖科技產品中，包括超級電腦、雲端、數據中心、高速網路及包括AR/VR等行動裝置。他表示，3奈米製程量產後每年帶來的營收都會高於5奈米同期，據統計將在量產5年內，締造1.5兆美元的終端產品價值。