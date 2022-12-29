澎湃新聞29日報導，臨近元旦假期，大陸國內機票預訂量大幅增加，價格環比同比走高。線上旅遊平台「去哪兒」顯示，12月19日以來，元旦期間出發的大陸國內機票預訂量幾乎每日以30％的幅度增長，臨近元旦假期，26日、27日兩天預訂量更環比大幅提升。

去哪兒平台數據顯示，元旦開啟出行熱門目的地為成都、北京、三亞、上海、海口、重慶、昆明、深圳、廣州、西安。從出發地來看，北京預訂量首先增長，12月23日起，成都、廣州、上海預訂量快速增長；深圳、杭州、重慶的快速增長期在25日後。

明年元旦期間，大陸國內機票單程均價高於今年同期。攜程平台數據顯示，截至12月27日，元旦期間大陸國內單程機票均價為823元（人民幣，下同），同比去年增長28％，環比上周同期增長1％。

同程旅行數據顯示，今年12月以來，大陸國內機票訂單量和價格均呈現出「V型」走勢。截至12月27日，12月大陸國內單程平均機票價格為709.3元（不含稅），其中12月18日的大陸國內平均機票價格最低，此後開始一路回升，12月27日大陸國內平均機票價格最高，較18日上漲28.5％。同時，自12月18日開始，大陸國內機票訂單量也呈整體增長趨勢，12月27日訂單量較18日增長34.4％。

隨著近期防疫政策不斷優化調整，加上年底春運來臨，民航市場進入復甦的快車道，包括中國東航、吉祥航空、金鵬航空等多家航司密集表態大陸國內客運回暖，計畫加大運力投入。

大陸國內航空運輸市場恢復也將按照三個階段推進。澎湃新聞報導，從航司內部人員處獲悉，民航局12月14日下發《安全有序恢復航空運輸市場的工作方案》，對大陸國內航空運輸市場分階段恢復做出了具體的引導時間表，首個階段是即日至2023年1月6日，以2019年日均客運航班量的70％為基數進行恢復，第二階段是至2023年1月31日，以2019年日均客運航班量的88％為基數進行恢復，第三階段至2023年3月25日，行業處於穩定恢復期。

目前，大陸國內客運航班已恢復至疫情前的五成以上。據協力廠商民航數據APP「航班管家」數據顯示，12月27日全民航執行大陸國內客運航班量6139架次，恢復至2019年的52.3％。