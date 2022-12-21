新竹市政府今年成功爭取中央「商圈街區營造競賽補助計畫」，共輔導30處店家，協助具故事性老店家活化轉型，其中鄰近新竹城隍廟的「赫赫珠寶」等特色店家開創新式體驗式消費風潮，盼讓更多人發掘隱藏在舊城內的特色美食與優質店家。

代理市長陳章賢表示，舊城商圈為新竹發展最早期的區域，銀樓金飾與傳統店家林立，隨著大型百貨公司開設、商圈逐漸轉移，加上消費型態改變，商圈內具故事性的老店家們被迫面臨轉型或形態調整。

市府過去8年持續推動步行城市、舊城再生運動，包含騎樓順平、老屋活化、纜線下地等，透過重整市容讓環境更舒適，為讓遊客創造更多服務與消費契機。

市府指出，舊城商圈藏身許多手工體驗特色店家，其中，坐落在長安街上的「茶酒侍」，是家傍晚後才營業的花草茶與葡萄酒體驗精緻場域，在老闆Enya黃湘蓮耕耘下，開創品香體驗與學習課程，內容多元豐富且無限時，能依據客人的需求與狀態調和出相符的飲品，還能從中學習專業知識。

「赫赫珠寶」維修訂製專門店則位於中山路上，是新竹首間以貴金屬工藝製造與珠寶修復為主要服務的門市，二代接班人Vic康琮侑秉持著父執輩對服務與品質的堅持，用心對待每位客戶，並依客人需求客製貴金屬設計專屬課程，提供專業建議及親切指導，打造獨一無二的飾品，體驗金工的奧妙與樂趣。

「敲敲金工」為新竹首家金工銀飾教學場域，充滿大地色系的教學空間優雅舒適，創辦人施懿芳雖為台南人，卻獨鍾新竹舊城區迷人小小巷弄，盼在充滿歷史韻味的環境中，透過傳統工藝來傳遞手作溫度，民眾來這裡體驗手作的同時，也可以享受下午茶及甜點，並欣賞藝術家的珠寶飾品及畫作展覽。

產業發展處說明，市府近年積極推動舊城再生，今年成功爭取經濟部中小企業處「商圈街區營造競賽補助計畫」，以商圈店家輔導、社群整合力、節慶行銷3大策略，輔導、整合、推廣舊城商圈，今年共輔導30處店家獲熱烈迴響，期盼藉由舊城景觀及友善步行環境，讓愈來愈多人願意在快節奏的都市叢林放慢腳步，發掘隱藏在舊城內的特色美食及優質手作小店。

此外，為活絡舊城區，今年10月至11月間，連續5個周末共規畫10場次「舊城漫步市集」，集結優質文創、美食與在地特產攤位，並配合主題活動，邀街頭藝人表演及駐唱，吸引上萬人次觀光消費，為舊城商圈注入新活水。

另也策展「竹塹展風華 好物選展」打造「舊城小旅行」中繼點，期盼未來能藉由常態性活動結合新竹舊城特色景點，吸引遊客至新竹舊城商圈，增進地方經濟產值，重振舊城商圈風華。