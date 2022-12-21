飲料廠黑松(1234)今(21)日舉行法說會，面對原物料不停的上漲，董事長張斌堂無奈的說，去年黑松的原料成本增加大約7,000萬元，且今年比起去年同期再大幅增加約1億元，他認為，疫情趨緩下，明年營運應該比今年來得樂觀。

張斌堂指出，過去兩年原物料大漲，預期明年糖和咖啡還會繼續上漲，明年度營運將有三個挑戰，包括疫情是否還會反覆影響市場需求、公司主要原料糖和咖啡續漲，工資及勞健保的增加，以及通路整併會對整體食品業帶來什麼影響還值得觀察。

黑松飲料本業在7、8月進入旺季後，開始追補第一季落後的業績，截至11月為止，整體自有飲料持平。黑松靠著代理金門酒廠等酒品銷售業務，透過不斷推出主題酒、限量酒，成功帶動話題和買氣，整體酒類代理事業較去年成長5.7%。

受疫情影響，消費者除了更重視健康議題，與去年同期相比，黑松生技在自有官網電商方面有超過3成的成長。隨著邊境逐步開放，黑松在桃園機場的自販機已陸續重啟營運達7成以上，後續將配合航班與候機室開放狀況，持續恢復營運，預估明年第一季可全面恢復。未來將持續推動「自販機再進化」，持續朝「創新消費模式」和「創意體驗行銷」方向發展。