中保科技（9917）21日指出，集團旗下關係企業復興空廚，金兔年再推出創新年菜！今年復興空廚以方便簡易的復熱概念，讓家庭主婦只要花一小時的時間，在家圍爐也能澎派上桌。

由於台灣人喜歡圍爐歡聚，向來少不了火鍋，今年復興空廚推出的「財兔到家酸菜白肉鍋」，以自然發酵的秘製酸白菜鍋底為主角，網羅名店蛋餃、川丸子、芋頭貢丸與頂級豬五花等火鍋必吃的好料。

由主廚推薦的「閤家安康福兔臨門組」包含團隊特製的團圓富貴雞、蜜汁豬肋排、泰式檸檬石斑魚、臘味糯米飯、福祿雙喜燴時蔬等，其中肉質細嫩鮮嫩的富貴全雞，不僅適合全家享用，搭配主廚祕製香料油包，風味極佳，也可以作為年節的祭祀品，省下上班族料理採購的麻煩！

除了料理講求食安美味，中保科指出，復興空廚也力求減塑與避免過度包裝，外箱以福兔與財兔為設計主題，打造出饒富趣味的財福雙至春聯意象。

而在食品包裝上，特色外箱中以紅白相間的大型環保提袋作為承載，一方面便於開箱後提取，也能減少塑料分裝；除了一張製作精緻的菜色與復熱說明之外，每一款特色料理包裝上也都獨立標示利於辨認，讓消費者能有更多的贈禮與自用的彈性選擇。

中保科指出，即日起到2023年1月6日訂購，還能享有85折早鳥價，換算下來六道菜三千元有找，若上中保無限家網站訂購，還有機會抽中大阪來回雙人機票！