大甲鐵砧山雕塑公園完成改造後人潮如織，已成為親子的旅遊勝地。（台中市府觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲鐵砧山大改造後帶來眾多親子人潮，假日更是一位難求，但旅客服務中心、露營場長期束之高閣，相當可惜。台中市觀旅局23日表示，目前已完成委外簽約，將以「親子與家庭」為服務核心，導入特色餐飲與寵物友善空間服務，戶外設有可愛動物區、嶄新露營區等完善設施，預計明年3、4月份開幕營運。

大甲鐵砧山雕塑公園於2020年9月30日改造完工後，完善親子設施廣受大小朋友喜愛，連遊覽車也趨之若鶩，假日曾湧入近萬人體驗，較以往平均遊客數成長近6倍，目前假日遊客數仍有近千人，是海線知名的親子熱點。

但鐵砧山旅服中心旁的星光露營區則相當荒涼，曾於2018年3月至2019年1月31日短期出給露營業者經營，後依促參法辦理OT招商而終止契約。同年2月起，台中市府風景管理所兩名人員進駐，從事旅遊諮詢及清潔維護工作，至今已近4年。

觀旅局指出，鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施OT案，11月份已完成委外簽約，規畫以「親子與家庭」為服務核心，導入特色餐飲與寵物友善空間服務；戶外則設置可愛動物區供親子互動、電動車體驗區以及露營區，預計明年3、4月開幕營運。

由於近期海線掀起一陣露營風，鐵砧山露營區也備受注目。觀旅局在有償取得遊客中心後方國有財產署土地，經營者將打造為星光露營區，腹地約1826平方公尺，共有15帳，露友不用自備帳篷即可入住，營運後搭配多樣化的親子設施、戶外烤肉區、文化生態導覽及主題創意市集等，預估將吸引更多遊客造訪。