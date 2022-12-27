義大遊樂世界元旦連假推出嗨翻新年度雙人只要999元，帶你嗨玩全台唯一希臘情境主題樂園。(義大世界提供／林雅惠高雄傳真)

義大遊樂世界元旦連假推出嗨翻新年度雙人只要999元，帶你嗨玩全台唯一希臘情境主題樂園。(義大世界提供／林雅惠高雄傳真)

義大世界購物廣場秋冬商品任3件以上再5折，給你最難忘的跨年體驗就在義大世界。(義大世界提供／林雅惠高雄傳真)

高雄義大世界將於跨年夜施放999秒大型立體藝術煙火秀，打造夢幻視覺饗宴，帶領旅客邁入2023年，義大遊樂世界同時也推出嗨翻新年度雙人只要999元，帶你嗨玩全台唯一希臘情境主題樂園。

義大世界表示，義大遊樂世界推出2022年12月31日至2023年1月2日，嗨翻新年度雙人只要999元，帶你嗨玩全台唯一希臘情境主題樂園，包括最驚險刺激的大型遊具設施「天旋地轉」18層樓加上360度公轉加自轉，讓你120秒體驗人生旋轉極限，還有亞洲樂園最大VR主題館，熱門的「白色懼塔」、「失控地鐵」一起感受極致恐怖及絕望裡逃出生天的快樂及「異次元對決」享受和伙伴一起並肩合作後贏得勝利。

此外，還有全台最大室內親子遊樂館，除了有小孩子最愛的夢幻「城堡旋轉馬車」、刺激好玩的「彈跳星」，小朋友也能享受駕駛快感的「小小駕馴班」，不論晴天雨天都好玩。

每天下午還有精彩的聖誕遊行，外籍舞者身穿亮麗可愛的造型服裝展現高超舞技，從樂園Ａ區衛城到特洛伊木馬Ｃ區出發，沿途以精湛、華麗舞蹈及歡樂的氣氛，彷彿參加的一場盛大的嘉年華。

適逢今年跨年夜下午4時30分入場星光票只要299，夜間營運至晚上8時，還有周六夜間限定「火山夜秀-天神之戰」，嗨玩樂園後還能到義大世界購物廣場繼續吃喝玩樂購，Roots單筆消費滿5000元即享85折優惠，平日來店前10名和假日前50名即可參加抽抽樂乙次；POLAR BEAR全店6折以上，秋冬商品任3件以上再5折，給你最難忘的跨年體驗就在義大世界。