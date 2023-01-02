北市余姓通緝犯，去年12月31日清晨2時許在餐廳因講話太大聲，不滿遭制止，竟亮槍咆哮，嚇壞士林夜市的逛街民眾，警方一路追查，1月1日中午埋伏在余嫌的轎車附近，趁他要去取車時，順利逮捕余嫌，並依恐嚇危害安全等罪移送士林、台中地檢署偵辦。

警方上月31日獲報，有人在基河路亮槍，巡邏員警趕到現場，余嫌已駕車逃逸，並攜帶槍枝前往鬧區與友人跨年狂歡，員警過濾監視器，從數萬人海中，順利鎖定余嫌，發現他因案遭通緝，隨即鎖定交通工具，埋伏在車輛附近。

員警1月1日中午順利逮捕余嫌犯，從腰際起出瓦斯手槍1把、鋼珠彈等證物，發現余嫌曾犯下詐欺、妨害自由、傷害以及毒品案，遭台中地檢署發布通緝，竟然還敢囂張嗆聲，引發路人注意，隨即依法移送法辦，另涉恐嚇公眾案件移送士林地檢署偵辦。

警方呼籲，非法槍彈戕害民眾生命、身體與財產安全，「打擊暴力、檢肅槍枝」為警方當前重點工作，警方將持續執行各式掃蕩勤務，展現打擊犯罪決心，以淨化本市治安。