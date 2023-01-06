2023年春節即將到來，今年邁入兔年，各地燈會也都以「兔」為設計主軸，其中新竹為迎接兔年到來，以「萬兔順利」為主題，在新竹東門城、護城河畔，打造6件充滿童趣、奇幻的藝術作品，讓人彷彿掉進愛麗絲夢遊仙境王國裡的奇幻場景裡，而且除了6件獨具巧思的藝術作品，護城河沿岸也打造節慶燈飾光環境，配合著環境以燈飾點綴，打造成幸福光廊與時光，今(6)日起至2月5日，民眾可以跟著跳躍的可愛小兔到新竹護城河遊玩。

新竹今年為迎接兔年，以6件「萬兔順利」為主題，邀請藝術家陳奕彰與陳彥旭共同在東門城，打造奇幻的「萬兔順利 Jump！」主燈，護城河沿岸也特邀藝術家廖柏賢、清華大學藝術團隊TWO MUNCH、劉家豪、陳昱榮及策展團隊都市藝術工作室與本市東門國小學童共同打造，包含：「萬兔一起丸」、「From Here 兔 There」、「米洗兔」、「層聚光合」及「River of 2」等作品，期揮別2022跳進2023的希望之中，迎接平安富饒的一年。現在帶您先行一睹為快6件作品！

一、「萬兔順利 Jump！」

新竹市過好年、萬兔順利 Jump藝術燈飾今晚起點亮東門城、護城河，浪漫童趣燈飾邀市民幸福迎兔年。（圖／旅遊經提供）

主燈位於歷史文化的古城──東門城，由國際參展經驗豐富的藝術家陳奕彰，與3D地景藝術家陳彥旭共同打造，帶領家長與孩子們跟著可愛小兔一起one two three Jump！跳進奇幻的故事裡。

二、「萬兔一起丸」

「萬兔一起丸」由策展團隊都市藝術工作室與本市東門國小學童共同打造，希望能與孩子們共創美好童年。（圖／旅遊經提供）

說到新竹美食，首先想到一定是「新竹摃丸」，新竹不僅有好玩的景點，更有著聞名台灣的小吃，由都市藝術工作室和新竹市東門國小學童共同打造，盼能拉近民眾與藝術之間的距離，這件與孩子們共創美好童年，讓漂浮在河面上的小燈籠，透過剪紙兔子的裝飾增添光彩，在2023的好年中，讓兔子們玩（丸）在一起。

「萬兔一起丸」由策展團隊都市藝術工作室與本市東門國小學童共同打造，希望能與孩子們共創美好童年。（圖／旅遊經提供）

三、「From Here 兔 There」

2023新竹萬兔順利！「From Here 兔 There」兔子輕盈跳躍，穿越河道，帶領人們迎向嶄新的一年。（圖／旅遊經提供）

由藝術團隊Two Munch打造，以兔子最可愛、最活發的跳躍來呈現，將兔子輕盈又優雅地跳動，設計出躍身與落下的藝術作品，穿越了河道，帶領人們迎向嶄新的一年。這11隻兔子兔子跳躍動態的影格，為互動燈飾，只要遊客拍擊的麻糬造型燈，就會展現較強的燈光，並以更快的跳躍效果來呈現兔子的俐落之感！

2023新竹萬兔順利！「From Here 兔 There」兔子輕盈跳躍，穿越河道，帶領人們迎向嶄新的一年。（圖／旅遊經提供）

四、「米洗兔」

「米洗兔」由新竹市在地藝術團隊廖栢賢，在草坪上擺放可愛的胡蘿蔔望遠鏡，從望遠鏡裡看到星星並許下美好心願。（圖／旅遊經提供）

由新竹在地的廖栢賢藝術團隊呼應主題，創造出一隻與眾不同又神秘的兔子，牠不愛紅蘿蔔，但卻喜歡紅蘿蔔顏色的觀星望遠鏡，民眾可透過具互動萬花筒效果的望遠鏡，看到越多兔子星星，就能許下更多的美好心願。

「米洗兔」由新竹市在地藝術團隊廖栢賢，在草坪上擺放可愛的胡蘿蔔望遠鏡，從望遠鏡裡看到星星並許下美好心願。（圖／旅遊經提供）

五、「層聚光合」

藝術家陳昱榮打造「層聚光合」作品，透過大量光影線條的疊合，形塑出交疊的視覺暫留畫面。（圖／旅遊經提供）

為陳昱榮作品，透過大量的光影線條的疊合，如同日常生活中那閃瞬即逝的吉光片羽，形塑出彼此交疊的視覺暫留的印象。透過抽象線條如同生命般往復循環、生生不息的順順流轉。利用光與幻彩膜的色彩進行二次反射，形成在河面上隨風搖曳飄動的光影流變效果，向這塊孕育生命、生生不息的場域致敬。

六、「River of 2」

River of 2緊扣「生態」為題，打造一隻隻圓滾滾、發亮的兔子，跳往夢想的地方。（圖／旅遊經提供）

是藝術家劉佳豪緊扣「生態」為題，以纍纍的卵石為意象，加上兔耳朵，打造一隻隻圓滾滾、發亮的兔子，抖下覆蓋長年的青苔，跳出河面，帶著耀動的興奮，跳往夢想的地方。

新竹市城市行銷處表示，建議外地來的遊客自新竹車站或轉運站下車，散步抵達展場，2月5日元宵節新竹也將於北大公園辦理元宵晚會。

「2023新竹過好年」

展覽日期：2023年1月6日至2月5日（元宵節為2月5日）展覽時間：17：30至22：00