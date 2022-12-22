昨天下午至今日上午，大陸出動包含最新型運油-20加油機在內的28架戰機，罕見的大規模侵擾我國東南空域，創下單日侵擾東南空域紀錄，除了可能進行空中加油遠航訓練任務外，真正目的曝光。中科院昨下午在九鵬基地進行「無限高」飛彈試射，外傳彈種極有可能是增程型天弓三型飛彈，而共機電偵機、預警機及轟炸機等大批機群正巧侵入當地空域，蒐集飛彈參數的意圖相當明顯。

根據漁業署公告射擊通報顯示，中科院規劃在21、22、23、28及29日共5天，在九鵬飛彈周遭東南部海空域進行實彈射擊，雖無標註飛彈種類，但從高度為「無限高」，且警戒範圍僅為台灣本島與綠島與蘭嶼間的方正區域，位延伸至東北部海域，因此研判是天弓三型增程型飛彈。而在昨天下午2點左右，也成功試射一枚飛彈。

中科院試射「無限高」飛彈，就高度以及曲折的射擊區域研判，外界推測，除天弓三型增程型外，極可能是射程超過500公里的最新的天弓三型增程2型飛彈。圖為天弓三型防空飛彈。（漁業署官網）

國防部上午表示，今(22)日迄上午9時止，偵獲共機39架次、共艦3艘次，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。其中有30架次共機逾越海峽中線，最特殊的是，今年才首度亮相的大陸運油-20空中加油機首度出現，且飛往台灣東南空域，疑似與各型戰機進行空中遠航組合演訓，並偵蒐我方新型飛彈電子參數，除了顯示解放軍空中加油技術及能力迅速提升，未來作戰航程將大幅增加，且掌握我方試射飛彈時程，值得我方密切注意。

包括殲-16、空警-500、轟-6及運油-20等各型機種28架次，昨全數飛往台灣東東南空域，數量之大歷年首見。顯見解放軍空軍正有計畫性的進行最新型加油機的遠航空中加油訓練。