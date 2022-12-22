迎農曆年前小旺季，航運股再度發威，成為盤中亮點類股，貨櫃三雄中的萬海(2615)衝高逼近漲停，長榮(2603)、陽明(2609)漲幅也都超過4％；海岬型船市場需求旺盛，帶動波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲127點，大漲8％，中航(2612)、上櫃的正德(2641)等散裝航運股攻頂，此外，航空股在進入寒假及過年旺季報復性旅遊，華航(2610)、長榮航(2618)亦呈現強勁反彈，整體上市航運股類股漲幅近4％，成交金額比重達2成，勇冠台股。

今天傳出1月美國線加收亞洲-美國線GRI(綜合費率附加費)，而各家分別調漲1000-2000美元不等，不過，貨攬業者已澄清，客戶僅接受漲價100美元，甚至現貨運價還在砍價。

整體而言，2023年運力供給增速高於需求增速，考量總體環境變動，兩者年增率較上季皆下修，航商對於2023年上半年普遍保守看待。但SCFI運價上周歷經26周下跌後，歐洲線率先止跌回升，美國線也有止穩跡象，市場期待進入農曆前小旺季，明天運價指數翻正，加上對於明年貨櫃三雄的股利的高期待度，本周買盤相當積極。

長榮今天最高來到172元，逐漸接近現金減資後186元最高價，在短線技術指標全面走多下，頗有機會挑戰減資後新高。陽明外資近5個交易日大舉買進，買超張數逾12萬張，雖然投信法人近5日累計大舉調節8.2萬張，但市場趨向多頭，近期股價持續墊高，接近70元關卡。亞洲線占比6成的萬海，受惠大陸解封及農曆春節，近期漲幅最為強勁，本周漲幅超過1成，是貨櫃三雄中漲勢最多的一檔。