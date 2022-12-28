台20線南橫公路復通後，公路總局甲仙工務段實施梅山口至向陽路段每週二、四道路管制禁止通行，禁止一般用路人進入，為了因應2023年度農曆春節10天連假，1月24日(星期二)及1月26日(星期四)兩日將取消管制通行，以減少連續假期大量出遊車流壅塞。

交通部公路總局第三區養護工程處甲仙工務段表示，台20線南橫公路梅山口至向陽於2022年5月1日推行新制度「台20臨105線0K~44K（南橫公路）梅山口至向陽路段自每週二、四道路管制禁止通行，禁止一般用路人進入」，實施來多數民眾都能體諒南橫公路及山林環境需要適度管制休養生息，工務段並利用管制時段進行環境維護，使南橫公路及周邊環境更美好。

甲仙工務段指出，因應明年春節10天連假，為使用路人能規畫更彈性南橫公路旅遊行程，公路總局甲仙段及關山段協調梅山口至向陽路段復建工程所需物資提早運送，並加派人力提早於連假前進行道路維護整理，於1月24日及1月26日共兩日取消管制通行，以減少連續假期大量出遊車流壅塞，但開放時段仍維持為早上7時至下午2時進入，並於下午5時離開管制路段。

甲仙工務段提醒有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

另請用路人行經南橫公路隨時注意偶發性之可能落石發生，及注意道路兩側設立之公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播；建議用路人近日非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。