行政院會22日通過「農民健康保險條例」部分條文修正草案，將農保及農民職災保險月投保金額，從1萬200元調升至2萬400元，以提高農保的生育給付及喪葬津貼，與農民職災保險的傷病給付及喪葬津貼。

農委會表示，農保條例自1989年6月23日公布施行以來，農保的月投保金額迄今未有調整。考量歷年來，勞工每月基本工資及消費者物價指數成長，而目前農保月投保金額，已偏離勞工每月基本工資2萬5250元甚多，才修法調升2萬400元。

農委會指出，此次調整，將使農保生育給付由2萬400元提高為4萬800元；喪葬津貼由15萬3000元增加為30萬6000元，減輕家屬支付喪葬費用的經濟負擔。農民職災保險併同調升月投保金額為20400元，傷病給付加倍增給，喪葬津貼可連動調整。

農委會指出，農民職災保險於2018年11月1日施行，試辦初期採用自願加保方式，惟各職域性社會保險皆為強制納保，所以本次修法後參加農保者，因有實際從事農業工作，應予強制納保，以保障其遭遇職業災害時經濟安全。

農委提到，為鼓勵年輕人投入農業生產，並促使老年農民安心退休，本次修正使農保被保險人於年滿65歲且加保年資累計達15年以上，將所有農地全部委由主管機關指定單位協助辦理移轉或出租，致未繼續實際從事農業工作，得繼續參加農保。適用對象不再限於「農保條例2008年11月26日修正公布前已參加農保者」。