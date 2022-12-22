陳吉仲表示，農委會規劃方向上，農民健康保險月投保金額由1萬200元提高至2萬400元，生育給付也由2萬400元提高為4萬800元，鼓勵農民生育，調整農村人口結構；喪葬津貼則由15.3萬元調整為30.6萬元，反映民生物價，減輕家屬殯葬費用負擔。（取自農委會簡報）

今（22）日立法院聯席會議審查「農民健康保險條例部分條文修正草案」，本次修正條文中生育津貼、喪葬給付均加倍，在朝野委員均有共識下，修正條文今日送出委員會，將與行政院版本共同協商，目標2023年1月13日通過三讀。

根據朝野黨團提出的「農民健康保險條例部分條文修正草案」版本，主要均針對生育津貼及喪葬給付提高金額，現行農保規定，農保月投保金額為1萬200元，生育給付標準為2個月，給付金額2萬400元；喪葬津貼給付標準為15個月，給付金額為15萬3000元。

農委會主委陳吉仲表示，農民健康保險月投保金額自1989年核定為1萬200元，33年來未有調整，農保各項保險給付標準亦然，為鼓勵農民生育及反映經濟及物價成長幅度，因此提案修正農保生育給付及喪葬津貼給付標準。

陳吉仲表示，農委會規劃方向上，農民健康保險月投保金額由1萬200元提高至2萬400元，生育給付也由2萬400元提高為4萬800元，鼓勵農民生育，調整農村人口結構；喪葬津貼則由15.3萬元調整為30.6萬元，反映民生物價，減輕家屬殯葬費用負擔。

而考量農民收成易受氣候影響，收入不穩定，本次調整後農民增加之保險費將由農委會循預算程序予以協助，預估經費約9.4億元。

本次草案修正討論朝野均有共識，聯席會主席楊瓊瓔裁示將進行朝野協商，各版本條文草案也將全數保留送出委員會，之後將和行政院版本一併審查，目標最晚2023年1月13日可三讀通過。