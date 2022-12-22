立法院內政委員會今日審理《人民團體法》與《槍砲彈藥刀械管制條例》部分條文修正草案，其中《人民團體法》修正草案依照立委王美惠、吳玉琴的提案版本通過，不需協商，僅立委陳玉珍提案的第8條保留，另訂時間審查；至於《槍砲彈藥刀械管制條例》則全數保留，另擇期繼續審查。

《人民團體法》通過內政委員會的初審，修正草案規範人民團體在同一區域組織內，可以組織2個以上同級、同類的團體，但名稱不得與已許可團體相同，不可帶有歧視性或仇恨性文字，也不得易使人誤認其與政府機關、政府捐助之財團法人、營利團體有關。

另外，因應未來疫情常態性發展，且科技與網際網路日益發達，以視訊會議或其他經中央主管機關公告方式開會，也可達到相互討論會議效果，人民團體章程可以明訂召開會員大會、理事會、監事會時，以視訊會議或其他經中央主管機關公告的方式為之。

《槍砲彈藥刀械管制條例》修正草案則因在場內政部及司法院官員，難以就法案內容達成共識，內政委員會召委王美惠宣布，全案保留，另外擇期繼續審查，也請行政部門研議具體可行版本。