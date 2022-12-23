華爾街股市主要指數今天收黑，因經濟報告表現優於預期，令人擔心利率將維持在高檔。上週美國雇主解雇的員工少於預期，且今夏經濟成長也比之前預測更為強勁。
道瓊工業指數下挫348.99點或1.05%，以33027.49點作收。
標準普爾500指數下跌56.05點或1.45%，收3822.39點。
科技股那斯達克指數挫跌233.25點或2.18%，收10476.12點。
費城半導體指數大跌111.17點或4.20%，收2533.33點。（譯者：楊昭彥）1111223
華爾街股市主要指數今天收黑，因經濟報告表現優於預期，令人擔心利率將維持在高檔。上週美國雇主解雇的員工少於預期，且今夏經濟成長也比之前預測更為強勁。
道瓊工業指數下挫348.99點或1.05%，以33027.49點作收。
標準普爾500指數下跌56.05點或1.45%，收3822.39點。
科技股那斯達克指數挫跌233.25點或2.18%，收10476.12點。
費城半導體指數大跌111.17點或4.20%，收2533.33點。（譯者：楊昭彥）1111223
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