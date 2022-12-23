由康和證(6016)擔任主辦輔導的水星生醫*(6932)12日送件申請初次登錄興櫃市場，將於今（23）日正式登錄興櫃，興櫃登錄價為6元，產業別為生技醫療業。

水星生醫*成立於2019年7月，為全球第2家擁有特殊劑型藥物配方與3D粉末製程融合的新藥開發技術公司。該技術已擁有台灣、日本、德國等多國發明及新型核心專利，公司的StackDose新藥開發技術平台具所需空間小、成本低、配方保密性高、全自動化等優勢。

水星生醫*專注於「成為全球藥廠的好夥伴」，現階段除自行開發速溶藥物外，並為國內外藥廠的藥品提供加值合作開發服務。公司目前積極與全球藥廠簽署共同開發藥物合約，合作開發二類新藥505(b)(2)、困難學名藥、孤兒藥及醫療上未滿足特殊需求藥物。

水星生醫*已陸續與3家藥廠簽訂共同開發藥物合約，合約總價值初估逾10億美元，今年下半年已取得合作開發前期金收入。待未來開發完成上市後，簽約藥廠將使用其既有通路銷售，公司將獲得簽約藥廠的藥品銷售權利金作為主要營收來源之一。

水星生醫*自8月19日起每股面額變更為0.25元，送件時實收資本額為1億元，2021年稅後虧損530.9萬元、每股虧損0.02元，2022年上半年稅後虧損952.5萬元、每股虧損0.03元。未來計畫每年爭取簽署最少1份全球市場總價值逾3億美元的新藥共同開發合約。