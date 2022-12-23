兩名消息人士稱，如果石油和天然氣收入達到預期，俄羅斯明年將開始在外匯市場買進人民幣。此舉將開闢一條新戰線，加速降低對西方金融的依賴和去美元化進程。

由於西方對俄羅斯實施的制裁，已經遏制了俄羅斯使用和獲得美元和歐元的管道。另一方面，人民幣在俄羅斯經濟的作用正在增加。

據Refinitiv的數據，莫斯科交易所的每日人民幣與盧布的交易，在部分日子已經超越美元與盧布的交易量。

據兩名消息人士獨家告知路透，俄羅斯明年將會對人民幣進行買入和干預，前提是如果石油和天然氣出口超過8兆盧布(約1172億美元)。

一位接近貨幣當局的銀行消息人士說：「俄羅斯央行目前可以購買人民幣」，但只要政府像現在一樣繼續花掉油氣的收入，央行就不會這麼做。

「然而，如果明年石油天然氣出口的預算收入超過8兆盧布，央行就會購買人民幣」，該消息人士補充說。

按照為補充政府儲備而設計的預算規則，高於此一數字的石油和天然氣收入，會被分配給國家財富基金(NWF)。

多年來，俄羅斯一直奉行著保守的財政政策，尋求實現預算盈餘。但是隨著莫斯科加大支出以資助在烏克蘭的軍事行動，俄羅斯今年的赤字有望達到GDP的2%。