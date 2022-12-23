台南接二連三傳出學甲槍擊案、經發局長陳凱凌涉貪，正副議長選舉也充斥黑金等傳聞，民進黨副祕書長林飛帆昨發文質疑「台南亂象是集體鄉愿忍讓的結果」，點名台南市長黃偉哲應深惡痛絕面對沉痾。黃偉哲今上午回應，全力支持檢調偵辦相關案件，並要求市府團隊簽署廉政公約，「市政責任一肩扛起」。

林飛帆22日發文重批台南亂象，被點名的前中執委郭再欽今早宣布退黨，黃偉哲上午得知時，當下表示「我不知道他退黨了」，但也說「尊重」，他說，郭再欽的做法也是正面回應林飛帆的指教」。

黃偉哲今天上午針對陳凱凌涉貪遭羈押禁見也說，內心深感痛心，希望市府團隊以此為鑑，未來將要求市府團隊簽署廉政公約，這個部分一定要比照現有陽光法案能更嚴格、更嚴謹，才能夠爭取市民朋友認同。他說，公務人員廉潔自持是最基本要求，有了廉潔自持後，才可能談到效率、興利，「先除弊，再來興利」，也謝謝林副祕書長的指教。

黃偉哲也說，雖然爐碴案不是在他任內發生、但該清理的部分也已經在處理了；槍擊案的部分，經過專案小組不眠不休積極偵辦，目前除了主嫌仍在逃，相關共犯都已到案，檢警偵辦有結果，也會再跟大家說明。

至於林飛帆質疑議長選舉問題，黃偉哲表示，中央黨部非常重視議長選舉，所以，中評會主委賴瑞隆也已宣示投票當天要來台南親自坐鎮，要求議員要一致性投票，這部分他支持也尊重。他說，「黨團要堅持自主」，黨團也要接受監督，被問到議長選舉如果再發生跑票？他說，一切由黨紀來處理。