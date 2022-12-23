金門地檢署偵辦烏坵鄉蔡姓鄉長候選人與陳民等人虛偽陪選案件，於昨(22)日偵查終結，檢方表示，將就該案4名共犯提起公訴，而蔡姓鄉長候選人雖業經羈押，惟既經選委會公告當選，檢方依法一併向福建金門地方法院提起當選無效之訴，以維選舉之公平性與公正性。

根據檢方偵查結果指出，烏坵鄉蔡姓鄉長候選人因獲悉此次鄉長選舉並無他人有意參選，擔心其若同額競選，得票數恐因航班等因素難以達公職人員選舉罷免法第70條所定最低當選票數門檻（即選舉人數20％），將導致選舉無效，乃夥同其宗親蔡民尋得其任職花蓮某飯店之巴士司機、實際上與烏坵鄉並無親族或地緣關係之陳民，出面虛偽陪選鄉長，並由蔡姓候選人於今(2022)年8月間親自前往花蓮與陳民會面；雙方除約定由蔡姓候選人負責繳納參選保證金12萬元外，並許諾選後將另外給予陳民一定金額做為報酬。蔡姓候選人因擔心犯行曝光，乃委由知情之友人許民代理陳民出面至烏坵鄉登記參選並繳納保證金12萬元。嗣後再由蔡姓候選人將身分證件及保證金收據等寄交予陳民，使其日後有望獲取上開保證金。

檢方表示，檢察官因而認定蔡姓候選人、宗親蔡民、友人許民等人共同涉犯公職人員選舉罷免法97條第1項後段，對具有候選人資格者，行求期約賄賂而約為一定競選活動罪嫌；虛偽陪選之陳姓候選人則涉犯同法97條第2項後段具有候選人資格者，期約賄賂而約為一定競選活動等罪嫌，對上開4人依法提起公訴。此外，蔡姓鄉長候選人雖業經羈押，惟既經選委會公告當選，檢方亦依法一併向福建金門地方法院提起當選無效之訴。

檢方呼籲，公平選舉是民主法治的基石，不僅僅是賄選，所有妨害投票結果正確及影響公平選舉的違法行為，檢方均會積極查緝，且對於符合法定要件之案件，亦將依法對當選人提起當選無效之訴，切勿心存僥倖、以身試法。

金門地檢署主任檢察官劉建志表示，此次地方公職人員選舉雖已結束，但民眾若知悉候選人或樁腳先前有賄選或其他妨害投票結果正確之行為，仍可掃描地檢署QR code以通訊軟體LINE提出檢舉，檢警對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，期望全民共同端正選風，提昇我國民主政治。