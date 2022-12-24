國民黨屏東縣黨部24日召開黨籍市民代表當選人會議，指稱「在人數過半下共推蕭國亮參選屏東市民代表會主席」，但5名未出席的當選人指控，縣黨部對外謊稱人數過半，強行掩護符合「排黑條款」的候選人。

國民黨屏東縣黨部24日發新聞稿指出，針對25日當選者就職，縣黨部確定推派周典論、盧文瑞參選正、副議長，而各鄉鎮代表會主席、副主席的選舉，大都由各鄉鎮協調為主，但因屏東市是首善之區，所以屏東市正、副主席選舉特地在今天的當選人會議中協調。

縣黨部表示，會議中雖有未出席者，但在人數過半下共推提名蕭國亮代表參與主席選舉，副主席則開放。

對此，未出席的林淑香、嚴詠馨、傅建雄、謝雪鳳、任峻賢等5名當選人，晚間發出聯合聲明，直指縣黨部在出席人數未過半的情況下，竟強行決議提名符合「排黑條款」的候選人參選代表會主席，令人錯愕並提出嚴正抗議。

聯合聲明指出，依據會議規範，以出席人數超過應到人數的半數，才可以開會，而此次選舉國民黨在屏東市民代表會拿下10席，所以必須有6位出席才能正式開會表決。

但縣黨部竟枉顧程序正義，在僅有5位出席情況下，對外謊稱出席人數已過半，強行掩護符合「排黑條款」的候選人。

5名未出席的當選人強調，此決議違背法令規定，不具法律效力，所以他們將維護黨的排黑條款規定，一致投票給符合清廉的黨籍代表林淑香，並要求縣黨部糾正程序錯誤，撤回違法決議。

5人表示，國民黨剛在五合一選舉贏回民意期待，更應該開大門、走大路，但縣黨部竟為了某些人的私利，公然違背法規及黨章，此種私相授受，走回頭路的錯誤行為將不被社會所接受，他們將追究縣黨部的違法責任，以正視聽。