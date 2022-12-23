高雄市立美術館藉著無國界醫生50周年的契機，23日攜手舉辦《前線 ： 醫療與紀實》開展記者會，展期將展出馬格蘭攝影通訊社（Magnum Photos）5位攝影師，所拍下的43張戰爭前線、被迫離家以及震撼生命的動人影像，從17日開始至明年2月5日，高美館將藉由鏡頭帶領觀展者深入其境，體驗前線生命的可貴。

本次展覽從300件的影像紀錄中精選了43件作品，作品內容包括從宏都拉斯的被迫離家的路上，到尼日的極端氣候紀錄，以及希臘群島上的難民危機等，這些正在發生的人道危機尚未止息，透過相機的鏡頭，記錄下這些前線的震撼時刻。

高雄市立美術館行政長林羿妏表示，攝影師們所呈現的紀實影像與人道視野的相互輝映，帶著觀眾透過他們鏡頭下的視角，共同走過希臘、蘇丹、剛果民主共和國、墨西哥、宏都拉斯與尼日等地，見證這群無國界醫生們救援「前線」這一般人難以觸及領域所觸及的游離難民與動盪邊境，期望透過此次展覽民眾能感受到醫療救援與人性關懷的價值。

無國界醫生台灣執行長鄔荻芳 表示，「見證」是無國界醫生成立以來不變宗旨之一。1971年一群醫生和記者創立組織時，矢志提供醫療服務並為人們的苦難發聲，喚起大眾對人道議題的關注。攝影正正是「見證」不可或缺的工具，照片中的病患、他們的家人和社區是這些故事裡的英雄，透過向台灣觀眾展示前線的見聞，無國界醫生希望啟發人們的同理心、團結和行動。