年僅11歲的吳宗修學習武術6年，奪下金牌數達315面，更因奪金數多獲頒金氏世界紀錄。(張廖萬堅提供)

5歲就開始學習武術，6歲奪下人生中第一面金牌，這個月剛滿11歲的吳宗修，在國際武術各項競賽中已獲315面金牌，擁有絕佳武藝的他不但受導演朱延平青睞、受邀在電影《小子》中演出，更獲英國金氏世紀紀錄認證，立委張廖萬堅、台中市議員林祈烽與市府相關單位代表，27日頒獎肯定吳宗修的表現。

提到吳宗修投入武術學習的經歷，他的父親吳晉杰說，兒子從小就很好動，從日常生活的觀察中發現，兒子特別喜愛看格鬥、拳擊、空手道等各種技擊運動，因而決定讓吳宗修接觸武術，也透過參加一場場的賽事，累積技擊的各項經驗。

從幼稚園大班就到各地參加比賽，養成了吳宗修獨立的個性，吳父說，兒子到國外比賽的同時也在學習，舉凡用英文問路、買門票、訂房間都要嘗試去做，這些都是平常生活中學不到的經驗。

5歲開始學習武術，吳宗修7歲10個月以累計獲得金牌數158面、獲頒「最小年紀最多金牌」金氏世界紀錄，現在再度破最多金牌紀錄，他說，9歲時的心願是超越偶像李小龍，也希望演出電影，很開心做到許多人做不到的事，現在演電影的心願達成，在演出中，印象最深刻的動作就是吊鋼絲在空中倒立轉，相當辛苦，但自己仍撐下來了。

張廖萬堅、林祈烽指出，小小年紀的吳宗修得獎獎牌疊起來比他身高還高，短短4年半時間即獲得2次金氏世界紀錄認證，相當厲害；他在電影《小子》中演出，包辦全片精彩的武打戲，該片將於2023年暑假上映。