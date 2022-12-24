受到美股財報雜音、市場對於科技股前景擔憂等影響，23日台股開低震盪，終場下跌171.31點，收在14271.63點，成交值1524.27億元。台股周線連三黑。針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，由於台股目前處於資訊空窗期，因此近期表現主要還是受到美股的影響較多。其中，受到美國部分科技股財報表現欠佳等影響，加上之前短線漲多。台股科技股相對承壓。

安聯投信台股團隊表示，另一個雜音則是有電子次產業資本支出下修而加深市場對於明年第一季科技產業展望的擔憂。不過就非電部分，安聯投信台股團隊表示，隨著中國逐步解封，預期經濟及相關需求有望逐步回復，進而帶動部份原物料等需求。另外如部分具有高殖利率題材或是今年基期較低如金融股等是否投資機會浮現，也值得留意。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，由於美國殖利率曲線倒掛對經濟衰退具有警示效果，目前債市處於1980年代以來最大的殖利率曲線倒掛時期，預料2023上半年經濟軟著陸或淺度衰退機率高，爾後下半年景氣將有回暖轉機。台股在受到近期總經數據發布干擾下，預期短線上盤勢於區間震盪的可能性較大，盤面聚焦利多題材發酵族群表現。

展望2023年，安聯投信台股團隊表示，明年台股有兩個投資方向值得留意。長線趨勢，包括科技發展長線趨勢及追求永續帶動之綠能趨勢。題材上看好人工智慧、智慧物聯網 、資料中心等長線趨勢。永續帶動的電動車相關、儲能等趨勢機會也值得關注。在能源瘋狂漲價下，全球政府仍願意持續推動綠能，具長線政策支撐。

在動態機會則包括老產業新機會及評價面找機會。安聯投信台股團隊表示，科技以外的一些老產業、運用新技術後可擴展市占率，例如紡織業運用新技術，創新採用海洋回收紗等環保材質。此外，部分產業受惠於低基期也可望有表現機會 例如今年壓力較大的金融相關標的 或是評價面具吸引力之標的。