中油大林煉油廠煉製二組洪姓事務管理員在外積欠信貸，竟與不肖廠商合謀虛報收據詐領採購款項，共A走中油公款230萬元，高雄地院認定洪男自首坦白犯行，判他緩刑5年，須向國庫支付20萬元，可上訴。

洪男在中油工作已經40年，擔任大林煉油廠煉製二組的事務管理員，負責轄下5個工場的小額採購及核銷請款業務。

檢調查出，洪男在外積欠賭債而申請信貸，與陳姓廠商及五金用品廠商共謀，2012年5月至2021年4月間虛報購買軟管、打棉手套等請款單，由陳姓廠商提供虛偽收據給洪男，洪男再盜用主管印鑑核銷，總計298萬餘元，其中230萬7380元由洪男拿走，其他的錢則由廠商分贓。

洪男去年5月底自首，但僅坦承自2020年起浮報採購物品、盜蓋經理職章等偽造文書犯行，詐領款項是為了清償中油先前積欠的貨款，否認私吞。但檢方查出，洪男自首前先與陳男多次通話，關鍵的400多筆核銷資料也不翼而飛，自首明顯避重就輕，有多少證據才坦承多少犯罪，一開始還稱沒有詐領公款，最後也僅坦承部分貪汙犯行。

檢調還查出，洪男月薪6萬7000元，每月只留5000元零用錢，其餘全數繳給妻子，其中4萬2000元是家庭日常生活開銷，2萬元得支付家庭保險費用，疑似缺錢花用才動歪腦筋。

洪男與陳姓、洪姓廠商3人於調查期間全數繳回犯罪所得，高雄地院審理時，法官認為3人均符合自首要件，依共同詐欺罪判洪男2年、緩刑5年，須向國庫支付20萬元；陳姓廠商1年10月、緩刑3年，須向國庫支付5萬元；洪姓廠商判刑1年8月、緩刑2年，可上訴。