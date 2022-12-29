台灣中油29日宣布，因應淨零轉型策略，推動二氧化碳捕捉封存再利用路徑，在煉油廠內建置「二氧化碳捕捉與轉化甲醇」試驗設施，以進行技術之驗證，第一階段「製程尾氣之二氧化碳捕捉系統」已經完成。

中油已設立2030年階段性減碳目標，並以2050年達成淨零排放為長期努力目標，持續審慎評估氣候變遷的風險與機會。「二氧化碳捕捉與轉化甲醇」試驗設施源自經濟部技術處及工研院開發的科技專案計畫技術，結合「二氧化碳捕捉」和「轉化再利用」二大系統，以建構完整的碳循環經濟模式。

「二氧化碳捕捉及轉化甲醇」試驗設施係利用化學吸收法，以胺液吸收劑捕捉工廠製程尾氣中的二氧化碳，再與煉廠自產氫氣反應轉化為甲醇產品。為獲得技術驗證、觸媒開發及製程最適化研究等效益，中油自今年起開始建置，預計明年12月完工，今年年底已完成第一期捕捉系統建置任務。

中油指出，此試驗設施之建置，除向民眾宣示推動減碳工作的決心外，也希望透過累積實場技術經驗，有利於後續CO2氫化觸媒研究及製程開發，對於台灣中油2030年規劃建置每年捕捉百萬噸級二氧化碳工場，亦可提供製程技術支援。

「二氧化碳捕捉與轉化甲醇」試驗設施為低耗能創新製程技術，捕捉氫氣工場尾氣中的二氧化碳，再生能耗低（≦3.0 GJ/ton CO2），並結合高效能二氧化碳轉化甲醇觸媒及製程技術，將二氧化碳轉變為低碳足跡甲醇，至於甲醇將可作為乙烯、丙烯或醋酸等重要化學品之原料。

中油表示，期待試驗設施未來全面建置完成啟動之後，能進一步推動CO2取代石油料源，讓國內石化產業建立起低碳的塑料產業鏈，以因應歐美品牌商的低碳產品或為歐盟碳關稅需求。