行政院22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，僅允許金、馬地區民眾及大陸配偶經過「小三通」往返兩岸，對其他地區的鄉親一律拒之門外。大陸全國台企聯今天發布新聞稿，稱此事引起廣大台商和鄉親們的強烈不滿，呼籲民進黨政府對全體台商和台灣鄉親應一視同仁。

大陸全國台企聯表示，3年多來，往返兩岸航班大幅減少，除北京、上海、廈門、成都4城市往返台北以外，其他所有客運航點均停運，2020年「小三通」客運部分也全面中斷，很多台商、台幹3年來不能返台，連回家的權力都被無情阻撓和剝奪。

新聞稿稱，大陸全國台企聯、各地台協、廣大台商多次強烈呼籲，增加航點、航班，開放「小三通」，為台商台胞往返兩岸增加便利。但民進黨當局仍然置廣大台商春節返鄉與親人團聚的熱切需求於不顧，做事做半套，以防疫需求的可笑理由進行雙標的詭辯。

新聞稿引述大陸國台辦發言人朱鳳蓮23日「答記者問」稱，大陸方面對「小三通」沒有任何障礙，希望民進黨當局以同胞福祉為念，徹底取消自身單方面設置的障礙。

大陸全國台企聯表示，強烈呼籲台灣有關方面放棄偏見，正視台商台胞的迫切需求，體諒數十萬計在大陸台灣鄉親的實際困難，把「小三通」的門開大些，讓在大陸的所有鄉親受益、多一條返鄉之路。