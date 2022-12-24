69歲法國白人槍手威廉M（William M.）23日朝巴黎庫德族文化中心開火，造成3死3傷的悲劇。熟悉案情的消息人士今天透露，威廉M向調查人員自稱是種族主義者。

法新社報導，昨天午前不久發生在庫德族艾哈邁德卡雅（Ahmed Kaya）文化中心和附近一家髮廊的槍擊事件，使巴黎時尚的第10區陷入恐慌。這個熱鬧地區商店和餐廳林立，住有許多庫德族人。

凶嫌威廉M為退休火車駕駛員，不僅有2次犯案紀錄，而且本月12日才剛出獄。他2021年12月以砍刀攻擊難民區帳篷，並與難民爆發衝突，造成兩人重傷，最終在現場被逮捕。

消息人士表示，凶嫌被發現時帶有一個箱子，內有至少25發子彈，還有「兩三個已裝填的彈匣」。行凶武器則是一把美國陸軍「廣泛使用」的柯爾特M1911手槍。

凶嫌昨天先是在庫德族文化中心發動攻擊，接著進入一家髮廊，並在髮廊內被捕。（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1111224