為推動惜食分享理念，汐止區農會響應新北市政府惜食分享政策，在信用部、社后、橫科、白雲、大新、中興、中正、樟樹及大同等9處「汐心農情館」銷售據點，設置「農好食光」惜食分享櫃位，另也將即期未銷售商品捐贈弱勢社福團體，推廣惜食理念也兼顧社會公益。

汐止區農會總幹事李俊伸表示，汐止農會長期支持食物不浪費理念，汐心農情館沒有銷售出的農產品本來就不會丟棄浪費，而會分送給在地民眾或捐贈食物銀行，本次響應市府惜食分享政策，正式成立「農好食光」惜食專區可謂順水推舟，讓更多民眾知道惜食的重要性。

李俊伸說，台灣早期物資不豐沛的時代，農村社會的農民早將惜食惜福的理念深植心中，「農好食光」這個名詞就是農會同仁一起想出來的，「攏好！呷完！」的諧音也象徵這些農產品都很好，我們一起吃完不要浪費的惜食理念，農會以「農」為本，在現今物資豐沛的時代，更要將上一代惜食惜福的理念傳遞下去。

新北市農業局長李玟表示，汐止區農會率先響應新北惜食分享政策，相關惜食分享運作模式與機制，都可做為典範提供其他農漁會參考，共同響應永續發展目標。未來農業局也會陸續與其他農會合作成立惜食推廣專區，讓消費者對惜食有更多的認識以及實際參與的管道。