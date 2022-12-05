陳佳瑋（右1）和張騰峰（右2）兩位主廚專程到汐止原住民家庭關懷協會為長者料理。（新北市社會局提供）

汐止區長陳健民（右1）和張騰峰（右2）、陳佳瑋（右3）、社會局主祕黃逢明（右4）等幫原民協會長輩打菜。（新北市社會局提供）

兩位主廚運用惜食食材里肌肉片、茄子、苦瓜等炒成一道道佳餚。（新北市社會局提供）

新北市原住民家庭關懷協會理事長黃秀英特別贈送兩位主廚阿美族的苦茄 。（新北市社會提供）

疫情趨緩，新北市再度啟動惜食分享政策，今（5）日上午，陳佳瑋和張騰峰兩位知名主廚，專程到汐止區新北市原住民家庭關懷協會擔任義廚，使用食品公司捐贈的即期里肌肉火腿片，煮成麻油蒜味豬肉片，並用其他惜食食材茄子、苦瓜、蘿蔔等，或炒或煮成一道道佳餚和湯品。近40位阿美族原住民吃得非常開心，協會的志工也頻頻向大廚求教，希望能增加烹調的技巧。

為減少糧食的浪費，並擴大社區的服務能量，新北市推動「惜食分享廚房」，連結餐飲相關科系師生或個人義廚進場服務；曾任多家知名飯店主廚、現任阿里山賓館主廚的陳佳瑋，和勞瑞斯牛肋排餐廳主廚張騰峰多次響應，陳佳瑋更利用休假專程從嘉義北上，善心令人敬佩。

84歲的張阿爐說，他從花蓮搬來汐止已50年，每天都和太太到文健站來參加活動，這輩子第一次吃到五星級飯店的美食，真是讓他大飽口福。張阿爐也分享在花蓮阿美族人喜歡吃的苦茄，俗稱「車輪茄」。原住民家庭關懷協會理事長黃秀英特別贈送兩大包給兩位主廚，希望主廚也能將苦茄研發做成佳肴。

汐止區長陳健民表示，汐止區有原住民4448人，僅次於樹林和新莊區，有80％以上的原住民都是從花東來的阿美族，其中年滿55歲以上的原住民就有800多人，區公所配合市府政策，提供在地原住民各項文化、健康、社福等服務。

社會局主任祕書黃逢明表示，新北惜食分享網自2016年8月推動迄今已成立105個惜食共餐點，包含24處惜食廚房，截至今年10月底，共提供946噸的醜蔬果和肉品，成為共餐長輩或是弱勢兒少課後照顧小衛星據點的佳餚，受益人次高達137萬多人次。