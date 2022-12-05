疫情趨緩，新北市再度啟動惜食分享政策，今（5）日上午，陳佳瑋和張騰峰兩位知名主廚，專程到汐止區新北市原住民家庭關懷協會擔任義廚，使用食品公司捐贈的即期里肌肉火腿片，煮成麻油蒜味豬肉片，並用其他惜食食材茄子、苦瓜、蘿蔔等，或炒或煮成一道道佳餚和湯品。近40位阿美族原住民吃得非常開心，協會的志工也頻頻向大廚求教，希望能增加烹調的技巧。
為減少糧食的浪費，並擴大社區的服務能量，新北市推動「惜食分享廚房」，連結餐飲相關科系師生或個人義廚進場服務；曾任多家知名飯店主廚、現任阿里山賓館主廚的陳佳瑋，和勞瑞斯牛肋排餐廳主廚張騰峰多次響應，陳佳瑋更利用休假專程從嘉義北上，善心令人敬佩。
84歲的張阿爐說，他從花蓮搬來汐止已50年，每天都和太太到文健站來參加活動，這輩子第一次吃到五星級飯店的美食，真是讓他大飽口福。張阿爐也分享在花蓮阿美族人喜歡吃的苦茄，俗稱「車輪茄」。原住民家庭關懷協會理事長黃秀英特別贈送兩大包給兩位主廚，希望主廚也能將苦茄研發做成佳肴。
汐止區長陳健民表示，汐止區有原住民4448人，僅次於樹林和新莊區，有80％以上的原住民都是從花東來的阿美族，其中年滿55歲以上的原住民就有800多人，區公所配合市府政策，提供在地原住民各項文化、健康、社福等服務。
社會局主任祕書黃逢明表示，新北惜食分享網自2016年8月推動迄今已成立105個惜食共餐點，包含24處惜食廚房，截至今年10月底，共提供946噸的醜蔬果和肉品，成為共餐長輩或是弱勢兒少課後照顧小衛星據點的佳餚，受益人次高達137萬多人次。
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