陸委會宣布的小三通復航專案，對象為金馬地區民眾、陸配，但不包含台商中轉引起反彈。陸委會主委邱太三直言，社會上有特定政客、媒體惡意批評不開放中轉有政治算計、做半套，這是曲解政府政策立意，強調這次專案的評估考量是「政策與價值的選擇」，也是「人性的考量」。

邱太三今赴立院「小三通及兩岸春節返鄉運輸暨防疫相關工作辦理情形」進行專題報告表示，政府在疫情可控前提下，22日行政院院會通過「金馬地區民眾春節交通專案」，目的是兼顧離島防疫周全下，能便利滿足春節期間金馬民眾返鄉探親與相關人道需求，藉由專案實施，作為啟動客運復航、疫後健康有序交流的起點。

針對未開放台商、台生、台人中轉，邱太三表示，金馬醫療能量有限，開放中轉將因港口到機場的銜接問題，旅客在金馬的時間有不確定因素，導致增加疫情傳播風險，政府徵詢與參酌金馬地方首長、民意代表、民眾的建議，暫以金馬鄉親與陸配的返鄉為主，未來專案實施後，依疫情變化再進行滾動檢討。

邱太三認為，本專案宣布後，社會上仍有某些特定政客、媒體、名嘴惡意批評專案有政治算計，甚至有人認為是做半套，「曲解政府政策立意」，呼籲大家必須重視金馬地區民眾生命健康與民意，行穩才能致遠，春節專案作為未來護航起點，如果這次出了差錯，後面恐怕更難恢復。

邱太三強調，這次專案的評估考量不是一個是非對錯的考試，是面對詭譎多變的疫情風險，必須要做政策與價值的選擇、做有無同理心的考量，這次規劃涉及個人經濟利益與交通便利，但也涉及他人生命健康權益與社會醫療與防疫公共安全，這是陸委會做規畫時，必須作相當艱難的解決。