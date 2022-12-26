台股今（26）日成交值恐僅有1,100多億元，市場沒量沒人氣，但台塑、裕隆、遠東、華新麗華、聯電、鴻海等集團之間交互持股密切的老牌集團股，以及生醫股的晟德集團股，都趁著沒有外資賣壓來作亂，積極展開年底作帳行情。

台塑集團股的南亞、台化、南亞科、台塑化等重量級龍頭股，今天股價均維持上漲走勢，南亞及台化更大漲超過1％。

裕隆集團挾電動車題材，成為市場關注焦點，今天由嘉裕及裕隆帶頭上漲，漲幅各在3％～4％以上，中華也約漲3％，另裕日車維持上漲格局。

遠東集團包括東聯、遠傳、遠東銀、宏遠及遠東新等，分散在紡纖、電信及銀行等產業，今天集團股股價整體表現不俗。

之前飽受南山人壽淨值減損之苦的潤泰集團，今天整體表現紅通通，浩鼎沾上生技股熱潮漲停，另外日友大漲半根漲停，生技股的泰福-KY也上漲2％以上，潤泰全、潤弘、生技股的中裕、潤泰材、智崴、潤泰新，全都走揚。

電子集團股也有不錯表現，聯家軍由同泰漲停，聯致、聯詠都上漲1％～3％以上，盛群、聯陽、原相、旭德等均逆勢上揚。

橫跨生醫及電子集團的鴻家軍，今天也是盤面亮點，康聯生醫大漲3％多，台揚、中揚光、廣宇、樺漢、富鼎、建漢正達、京鼎等也有強勢表現，股價齊步走揚。

宏碁集團今天以宏碁遊戲受惠於寒假旺季來臨，股價大漲超過8％最亮眼，宏碁智醫也漲逾半根漲停，安碁資訊漲3％以上，宏碁也維持紅盤表現。

華新麗華則以精成科及瀚宇博表現最亮眼，股價漲幅在1％～2％之間，彩晶、和鑫、嘉聯益、華新科、華新等，均維持榮面走勢。