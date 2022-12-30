生技族群適逢多事之秋，基亞(3176)、高端疫苗(6547)遭指涉內線、 非常規交易，晨盤股價聯袂重挫；痛失董座的浩鼎(4174)跌幅一度達2.5%；美容、隱形眼鏡小族群人氣增溫，個股漲多跌少，不過，日前狂飆的製藥族群持續回檔，松瑞藥(4167)、中化(1701)、生達(1720)全面壓低整理。

美容族群挾著進入第四季旺季，軒郁(6703)開高，多頭伺機挑戰百元關卡；佐登-KY(4190)大陸地區解封後，業績和來客戶已經快速回溫，明年度業績應該有不錯的動能，早盤股價有撐；麗彤(6539)等也紛紛順勢揚升。

隱形眼鏡中的望隼(4771)耕耘日本及中國市大陸場有成，代工市占率持續攀升，今年營收表現可望較去年有顯著躍升，股價強漲近2.5%，帶動多頭人氣，精華(1565)漲逾1%、晶碩(6491)小漲，亨泰光(6747)則壓回平盤。

法務部調查局29日搜索基亞公司等13處並約談基亞董事長張世忠等18人到案說明，經漏夜偵訊，已有11人無保請回，張世忠胞妹、云辰電子開發董事長張姿玲50萬元交保，張姿玲丈夫、統創建設總裁黃子亮50萬元交保，張世忠以30萬元交保。

同日，浩鼎董事長張念慈因心臟病突發猝逝，享壽72歲。浩鼎已經召開緊急會議，除了將在最短時間召開臨時董事會，推選繼任者外，公司業務由研發長賴明添暫代其職務，繼續執行各項研發計畫。