桃園一名簡姓男子不願與前女友A分手，在返回A女租屋處取物時，趁機以童軍繩纏繞A女的右手，在違反A女意願的情況下脫褲性侵得逞。桃園地院審結，依強制性交罪，處有期徒刑3年2月。可上訴。

判決書指出，簡男與A女曾經交往，2021年3月間由A女提出分手，但簡男不願分手，數度求復合，於同年4月間返回A女租屋處取物時，見A女熟睡，簡男便拿童軍繩纏繞A女的右手，後來A女睡醒，簡男遂強行要求對方口交不成，便脫褲內射得逞。A女於案發後隨即離開該處，向友人B求救後，隨即報警處理，全案才曝光。

簡男接受偵訊時，坦承與A女性交，但否認涉犯強制性交，稱當時A女答應他可以做，2人才開始性行為，做到一半A女突然反悔、拒絕，要求不要繼續，他聞言立刻停止動作，童軍繩則是打鬧、綁著玩的，並沒有綁緊。

桃園地院法官勘驗A女及友人B的證詞，認為A女事發後的確呈現崩潰且思緒錯亂的情況，可認定簡男的確對A女強制性交，審酌簡男矢口否認犯罪，未與A女和解並未獲諒解等一切情狀，依強制性交罪，處有期徒刑3年2月。可上訴。