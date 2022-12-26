觀光餐飲股再增新軍，以「薡茶Ding tea」為品牌布局國際並成功開出逾300家連鎖據點的的巨宇翔（2760）今（26）日掛牌興櫃，為繼六角國際（2732, Chatime日出茶太）、雅茗天地（2726, 快樂檬）與聯發國際（2756, 歇腳亭）之後第四家珍奶股，主辦券商兆豐證券認購價每股70元，盤中一度來到118元，漲幅近七成。

巨宇翔成立於民國107年10月5日，目前資本額為新台幣1.3億元，主要經營茶飲連鎖，提供加盟連鎖授權、各項產品原物料銷售以及後續品牌及產品營銷服務，旗下品牌連鎖茶飲品牌「薡茶Ding」全球店數曾逾600家，疫情期間全球整頓，目前全球店數333家，分佈於14個國家，其中美國158家、越南115家。以區域代理及單點加盟模式經營，台灣僅有一直營門市。

薡茶於109年開發新版升級店型並於今年推出，除原先標準店型外，也提供另一個不論產品、環境、服務都能讓消費者感官全面提升的「Ding Tea Plus」讓加盟商多一個選擇，以符合不同市場消費定位需求，向上拓展消費客層，也讓已邁入飽和的競爭市場，有新的活水注入延續原先的發展。

在走入資本市場後，巨宇翔短期發展計畫包括：1.品牌優化擴大客群，2.自有商品原料開發建立競爭屏障，從產品根本口味上取得競爭優勢，減緩市場仿造帶來的競爭衝擊。3、開發副產品與周邊商品開發增加營收。長期發展計畫包括：A.設立海外管理中心與培訓基地，深耕當地。B.資源整合強強聯手增加獲利。C.引進專業人才，強化營運團隊功能。D.購地自建總部。

目前巨宇翔業務聚焦海外市場並以越南及美國為主。目前越南已有海外培訓據點，美國亦在著手規劃設立管理中心，希望能落地經營。巨宇翔在110年底於台中市西屯段購置企業總部基地，佔地683.61平方米。未來將採自地自建打造台灣企業總部，朝向複合型企業總部規劃。除了滿足公司本身營運與倉儲需求外，將規劃台灣珍珠奶茶體驗館。

巨宇翔去年營收3.07億，年增21％，稅後純益6,680萬元，年增49.2％，每股稅後純益5.14元。公司自結前10月營收2.4億元，稅後純益7,659.5萬元，每股稅後純益5.89元。