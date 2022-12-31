今年球季大放異彩的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），在2022年即將結束以前又獲得了一座獎項，由40位體育記者及作家所票選的《美聯社》年度最佳男運動員，賈吉擊敗了力拚連莊的天使「二刀流」球星大谷翔平、勇士超級巨星柯瑞（Stephen Curry），以總票數29票力壓群雄。

賈吉拿下12張第一名選票，雖不及大谷翔平的15張，不過第二名的票數卻高出許多，加上總票數也比大谷翔平多一張，賈吉最終位列榜首。其餘獲得選票的競爭者（第4名以後）以排名高低做為順序：阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）、約基奇（Nlkola Jokic）、本澤馬（Karim Benzema）、馬霍莫斯（Patrick Mahomes）、維斯塔潘（Max Verstappen）、馬內（Sadio Mane）及馬修斯（Auston Matthews）。

上賽季賈吉都是整個棒壇所關注的焦點，他成功打破洋基傳奇馬里斯（Roger Maris）高懸60年的美聯單季全壘打紀錄，以62支全壘打改寫成績，季末也成功拿下個人首座年度MVP獎。

30歲的賈吉上賽季初拒絕洋基提出的7年2.13億美元的續約，球季結束成為自由球員後，傳出與巨人及教士欲出手網羅，不過賈吉仍順利重回條紋大軍的懷抱，以9年3.6億美元達成協議，賈吉季末也被任命為隊史第16任隊長。