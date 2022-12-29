上周洋基以2年合約簽下33歲的後援投手康雷（Tommy Kahnle），由於40人名單已經滿編，洋基只好忍痛將牛棚好手盧特奇（Lucas Luetge）放進DFA（指定轉讓）名單，不過條紋軍很快替他找到了新東家，勇士以2位小聯盟選手杜賓（Caleb Durbin）及迪亞茲（Indigo Diaz）作為交換條件，盧特奇明年賽季將為「斧頭幫」效力。

35歲的盧特奇職業生涯起步並不順利，2015年球季結束後始終待在小聯盟體系，直到去年效力洋基之後逐漸站穩腳跟，盧特奇在過去2個賽季的投球局數來到129.2局，累積2.71防禦率、138次三振，球速本就不快的盧特奇，近2年以卡特球作為主要球種，搭配滑球及少量的曲球來對付打者。

勇士牛棚左投馬茲克（Tyler Matzek）今年10月接受韌帶重建手術（俗稱Tommy John），預計將缺席明年整個球季，同為左投的盧特奇將承接馬茲克的位置，勇士在休賽季針對牛棚進行不少補強，陸續補進希梅內斯（Joe Jimenez）、山塔納（Dennis Santana）及安德森（Nick Anderson）等好手。

22歲的杜賓在2021年選秀會第14輪被勇士選進，上賽季繳出2成41打擊率、3成52上壘率及3成72長打率，457個打席中選進50次保送及50次三振；迪亞茲同樣出身2021年選秀會，24歲的他在第27輪被選中，上季他在2A投出的49局中取得3.08防禦率。