Ty Jerome

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史蒂芬柯瑞與威金斯繼續待在傷兵名單，克雷湯普生也因連兩天出賽輪休，勇士還是有辦法贏球！靠著普爾攻下全隊最高26分，迪文森佐也拿19分，傑若米17分，勇士29日爆冷以112比107逆轉擊敗爵士，18勝18敗戰績重新回到5成勝率。

畢竟是連兩天出賽，勇士今天仍讓「浪花弟」克雷湯普生輪休，爵士很快發動強大三分攻勢，一度擴大領先到兩位數，幸好勇士靠著普爾、迪文森佐兩人火力追上，甚至追平，但打完上半場，爵士仍以59比54領先，馬爾卡寧半場摘23分。

雙方打到末節，普爾提前吞下4犯暫時離場，沒想到迪文森佐、傑若米兩人竟然領軍勇士打出10比0猛攻，反以107比101超前爵士，原本爵士讀秒階段有機會追上，卻出現罰4中1窘境，反觀勇士在最後關頭4罰3中爆冷帶走勝利。

勇士今天板凳戰力表現優異，除了傑若米，今年第28順位選來的鮑德溫也拿11分，安森尼蘭姆10分，充分展現他們的板凳深度；爵士以馬爾卡寧29分、16籃板表現最佳，克拉克生也有22分，塞克斯頓11分，范德比特10分、9籃板。