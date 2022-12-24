目前自由市場上的大魚幾乎已經決定落腳處，美媒《Bleacher Report》提前預測了明年休賽季的前25大球員，天使「二刀流」球星大谷翔平今年與球團達成1年3000萬美元合約，明年將成為自由球員的他，不意外的成為榜單中最大咖球星。

《Bleacher Report》直接寫出「還會有誰？」對於將大谷翔平擺在榜首的選擇相當有自信，並表示大谷不論是作為打者或是投手，都能簽下超過1億美元的合約，上賽季終於展現二刀流真正身手的大谷，《Bleacher Report》也很期待他能獲得什麼樣的合約。

該報導提到，薛爾瑟（Max Scherzer）及韋蘭德（Justin Verlander）2強投都保持著4330萬美元的最高年薪紀錄，若大谷翔平未來每年能獲得5000萬美元也不令人驚訝，他在棒球界對其他球員的影響很深，很難說他不值得擁有這樣的價值。大聯盟記者海曼（Jon Heyman）先前透露，有位經紀人更看好大谷翔平能獲得一份史無前例的5億美元合約。

《Bleacher Report》預測2023-24年休賽季前10位自由球員

1. 大谷翔平／二刀流

2. 烏瑞亞斯（Julio Urias）／左投

3. 狄弗斯（Rafael Devers）／三壘手

4. 馬恰多（Manny Machado）／三壘手

5. 諾拉（Aaron Nola）／右投

6. 查普曼（Matt Chapman）／三壘手

7. 達比修有／右投

8. 海德（Josh Hader）／左投

9. 哈普（Ian Happ）／外野手

10. 弗拉赫提（Jack Flaherty）／右投