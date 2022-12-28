美媒《ESPN》依照目前30支球隊的戰力，以《Fangraphs》預測了明年各隊的勝場數、進入季後賽機率及奪冠機率，截至28日前的球員異動為止，國聯東區大都會被認為明年可拿下102.8勝，高居榜單當中第1位，而教士及洋基則分別列在第2及第3位。

大都會今年休賽季相當忙碌，整個先發輪值幾乎大洗牌，狄葛朗（Jacob deGrom）、巴西特（Chris Bassitt）及華克（Taijuan Walker）一一離開，但也補上了韋蘭德（Justin Verlander）、昆塔納（Jose Quintana）及千賀滉大，輪值依舊豪華，牛棚方面則是留住了狄亞茲（Edwin Diaz）、歐塔維諾（Adam Ottavino），野手部分若柯瑞亞（Carlos Correa）順利簽約更是大升級，《Fangraphs》認為明年賽季大都會將有高達96%的機率能進季後賽，16%的機率奪下世界大賽冠軍。

教士補強相對安靜許多，不過他們明年將迎接小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的回歸，以及更加健康的索托（Juan Soto），原本他們被《Fangraphs》認為是明年賽季戰績最好的球隊，但柯瑞亞天降梅子軍讓他們屈居第2，教士被預測將拿下99.9勝、96%晉級季後賽機率及14%奪冠機率。

對洋基來說簽回賈吉（Aaron Judge）固然重要，不至於讓他們的戰力明顯變差，但洋基站上榜單第3的關鍵，就是成功網羅頂級左投羅棟（Carlos Rodon），《Fangraphs》預測洋基將會拿下99.4勝、96%晉級季後賽的機率、16%奪冠機率。

《ESPN》預測2023年戰力榜前10位

（數據皆以預測勝場、季後賽機率、奪冠機率排列）

1. 大都會：102.8、98%、18%

2. 教士：99.9、96%、14%

3. 洋基：99.4、96%、16%

4. 勇士：99.2、96%、11%

5. 光芒：94.4、88%、8%

6. 太空人：93.2、84%、8%

7. 紅雀：92.3、84%、5%

8. 藍鳥：89.9、73%、4%

9. 道奇：89.7、72%、3%

10. 守護者：88.4、71%、4%