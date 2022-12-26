近日，大陸多省份正處在新冠疫情流行期。各省級黨委書記密集開會、調研，部署新舉措，應對當前疫情新形勢。陝西省委書記趙一德下令，「要迅速進入戰鬥狀態、全面做好極限應對」；安徽省委書記鄭柵潔強調，要增強底線思維、極限思維；包括陝西、上海、天津、安徽，25日都召開了疫情防控專題會議。

據《北京青年報》報導，12月25日，陝西省委、省政府召開全省疫情防控工作視頻會議，省委書記趙一德在會上說：「要迅速進入戰鬥狀態」、「要全面做好極限應對」。

同天，安徽省疫情防控工作領導小組會議召開，省委書記鄭柵潔也提到了「極限思維」。他指出，要進一步增強底線思維、極限思維，全面緊起來、動起來。

最新報導顯示，12月25日，陝西、上海、天津、安徽都召開了疫情防控專題會議。甘肅省委書記胡昌升則外出調研，查看疫情防控工作。

12月25日，陝西省委、省政府召開全省疫情防控工作視頻會議。陝西省委書記趙一德出席會議並講話，代省長趙剛主持會議，省委常委王曉通報全省疫情防控形勢。

趙一德指出，當前防控工作重心已經從防感染全面轉到保健康、防重症，要實現「平穩轉段」，及時研判新形勢，積極回應群眾關切、解決實際問題，確保順利渡過疫情流行期。

「要迅速進入戰鬥狀態」。趙一德表示，要加強藥品供應，最大力度滿足群眾用藥需求；要加強救治保障，進一步擴容重症救治資源、增加發熱門診數量，加大救治力量配備，全面做好極限應對；要實施好分級分類診療，堅決避免醫療資源擠兌。

此外，要統籌做好元旦、春節期間防疫、民生保障等工作，以強有力措施抓緊抓實農村疫情防控。

報導稱，趙一德、趙剛都履新未滿一個月。11月27日，時任陝西省委副書記、省長趙一德升任陝西省委書記。12月1日，趙剛出任陝西省代省長，他此前擔任陝西省委副書記、延安市委書記。

應對疫情新形勢，是二人上任後的重要任務。

12月18日，趙一德在西安市調研醫療服務和藥品供應情況。他在調研中指出，要及時把工作重心轉到醫療救治上來，滿足群眾就醫用藥需求，盡量壓低感染峰值，全力以赴保健康、防重症，確保順利渡過疫情流行期。當時他還具體指出：「當務之急是保障好群眾的就醫用藥，防止出現看不上病、拿不到藥的問題。」

確保平穩轉段和社會秩序穩定

上海、天津、安徽同天召開了省級疫情防控領導小組會議。其中，天津和安徽都指出，要確保平穩轉段和社會秩序穩定。

《解放日報》報導，12月25日，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組召開會議，就進一步做好醫療救治工作進行再調度再部署。上海市委書記陳吉寧主持會議並講話。陳吉寧提到，發揮好上海市家庭醫生制度優勢，依託簽約服務關係，加強對患有基礎性疾病老年群體的健康監測和服務指導。另外，要發揮好多學科和專家團隊作用，不斷優化診療方案，千方百計降低重症率。

同天召開的天津市疫情防控領導小組會議上，天津市委書記陳敏爾指出，要確保平穩轉段和社會秩序穩定。

陳敏爾表示，要清醒看到，當前天津市疫情防控工作仍處於關鍵時刻，同時疊加冬春季節、春運人員流動等多重因素，防控形勢依然複雜嚴峻。「要堅持底線思維，把可能發生的情況估計得更充分，把各項應對準備做得更充足，更加精準高效做好新階段防控工作。」

在安徽，省委書記鄭柵潔指出，要進一步增強底線思維、極限思維，全面緊起來、動起來。「當前疫情正處於快速發展期，疫情防控進入新階段，要切實把工作重心從防感染轉到保健康、防重症上來，爭取錯峰、平穩、安全度過。」

鄭柵潔具體部署，要全力做到「兩及時、兩確保」：群眾反映問題得到及時解決，感染者特別是重症患者得到及時救治，確保所需藥品和設備供得上，確保最大限度減少重症患者，推動疫防轉段平穩有序、社會大局和諧穩定。

針對領導幹部，鄭柵潔也提出要求，要極端負責認真嚴謹對待每位群眾、每個患者、每個個體，各級各部門尤其是黨委（黨組）主要負責人要充分做好大戰大考的思想準備和工作準備，堅決克服「躺平」思想。

對有基礎病的老年人要做到人盯人

12月25日，甘肅省委書記胡昌升在蘭州市調研。胡昌升先後前往菜市場、購物商場調研復工復產復商復市情況，隨後前往社區衛生服務中心、蘭州生物製品研究所調研疫情防控工作。

在城關區張掖路廣武門街道社區衛生服務中心，胡昌升實地調研了社區醫療和藥品儲備等情況。他指出，要建立轄區居民健康檔案，精準掌握重點人群的健康狀況和醫療需求，對有基礎病的老年人要做到人盯人、點對點上門服務，當好群眾健康的「守護人」。另外，在蘭州生物製品研究所，胡昌升詳細瞭解疫苗生產和科技創新等工作。

胡昌升也是新任省委書記，12月7日，新華社消息，胡昌升任甘肅省委書記。此前，他擔任黑龍江省省長。

這次在蘭州調研已經不是胡昌升上任以來第一次調研疫情防控工作。12月11日，胡昌升在慶陽調研時，不打招呼，隨機到慶陽市人民醫院、華池縣人民醫院和藥店進行了暗訪。

《甘肅日報》報導了當時暗訪的細節。「你這裡新冠治療藥物都有貨嗎？」「發燒、止咳、消炎藥的庫存夠嗎？」「N95口罩多少錢一個？產自哪裡？」在西峰區長慶中路「同一堂」藥店，胡昌升詢問售貨員，當得知退燒藥物已經無貨、大陸國家衛健委要求的新冠治療相關藥物也儲備不足時，他現場要求當地幹部立即協調採購和儲存治療藥物和防疫物資，真正把群眾的健康放在第一位，確保群眾基本用藥需求。