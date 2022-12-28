國3關西段「貨櫃車撞護欄」翻覆起火 車流回堵6公里 11:352022/12/28 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國3關西段「貨櫃車撞護欄」翻覆起火，車流回堵6公里。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國3南向77.3k關西段，今日上午10時52分發生一起貨車翻覆事故，一輛貨櫃車因不明原因撞上內護欄翻覆起火燃燒，佔用內2線車道，警、消已到場處理事故中，高工局提醒用路人小心駕駛，詳細事故原因仍待調查釐清 國3關西段「貨櫃車撞護欄」翻覆起火，車流回堵6公里。(翻攝高速公路1968) 國3關西段「貨櫃車撞護欄」翻覆起火，車流回堵6公里。(翻攝高速公路1968) 奪命瞬間曝！公車沒煞車撞上母嬰後再拖行10公尺 伊拉克籍父獨活 台中公車左轉撞一家三口 嬰兒車粉碎「母嬰雙亡」 金門男臉書囂張嗆警「警界三傻」 寄信註明「小小鳥小弟弟」下場曝 #國3 #關西 #貨櫃 #翻覆 #起火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國3南向140.8K聯結車爆胎翻覆全線封閉 回堵塞爆2公里 06:392022/12/22 社會 女星家樓下起火急逃出 慘遭濃煙嗆傷「搶救過程」曝光 11:352022/12/21 娛樂 國3蘭潭隧道5車追撞釀5傷！貨車失控衝對向 1女重傷亡 14:432022/12/27 社會 加拿大巴士翻覆釀4死53傷 肇因疑嚴冬路面結冰 10:352022/12/26 國際 國3關西路段驚傳火燒車意外 聯結車爆胎翻覆警方調查中 11:482022/12/28 社會 長榮看海運景氣 14字透玄機 04:102022/12/23 財經要聞 台中男疑超速失控自撞分隔島 轎車「烏龜翻」 爛毀 14:322022/12/18 社會 台中港貨櫃女屍黑暗中活活餓死 AIT找到家屬了：遲不來認屍 18:592022/12/21 社會 拾荒翁走慢車道遭無照男高速猛撞噴飛亡 回收物起火狂燃 10:242022/12/19 社會 叭叭叭！滿載舊衣貨車起火 駕駛急按喇叭示警才發現 18:212022/12/23 社會 混泥土車翻覆影片曝！整排樹遭撞倒 駕駛全身血受困車內 22:222022/12/26 社會 清晨國1南下雲林段「大貨車翻覆」全車道封閉 06:452022/12/21 社會 散裝航運業者注意！ 高雄港過年停止裝卸作業時間看這裡 18:392022/12/26 生活 國3通霄段聯結車疑爆胎失控翻覆 全線一度封閉 13:382022/12/22 社會 麻豆「這條路」又出事！ 預拌車過彎翻覆駕駛送醫 16:212022/12/26 社會 台中港貨櫃女屍案死因曝光！ 她誤入空櫃被活活餓死 14:192022/12/21 社會 六福購給力 連6年奪Buying Power獎 04:102022/12/18 《旺來報》 美零售商 取消包船運貨 04:102022/12/28 全球財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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