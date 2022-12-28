國3南向77.3k關西段，今日上午10時52分發生一起貨車翻覆事故，一輛貨櫃車因不明原因撞上內護欄翻覆起火燃燒，佔用內2線車道，警、消已到場處理事故中，高工局提醒用路人小心駕駛，詳細事故原因仍待調查釐清

國3關西段「貨櫃車撞護欄」翻覆起火，車流回堵6公里。(翻攝高速公路1968)
國3關西段「貨櫃車撞護欄」翻覆起火，車流回堵6公里。(翻攝高速公路1968)
國3關西段「貨櫃車撞護欄」翻覆起火，車流回堵6公里。(翻攝高速公路1968)
國3關西段「貨櫃車撞護欄」翻覆起火，車流回堵6公里。(翻攝高速公路1968)
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