國道3號蘭潭隧道北上293公里附近，今中午1點半左右發生4車撞擊車禍事故，其中1輛白色自小客車上3人全數送醫，其中1名女乘客救出時已無呼吸心跳，嘉義縣、市消防局救護車已將4傷者陸續送醫救治，車禍發生原因有待國道警方調查。
據了解，現場4輛車因不明原因撞擊，1輛物流車還衝到對向車道，車頭碰撞隧道牆壁後停住，1輛白色自小客被撞到翻轉一圈，4名傷者分送嘉義基督教醫院和聖馬爾定醫院。
國道3號蘭潭隧道北上293公里附近，今中午1點半左右發生4車撞擊車禍事故，其中1輛白色自小客車上3人全數送醫，其中1名女乘客救出時已無呼吸心跳，嘉義縣、市消防局救護車已將4傷者陸續送醫救治，車禍發生原因有待國道警方調查。
據了解，現場4輛車因不明原因撞擊，1輛物流車還衝到對向車道，車頭碰撞隧道牆壁後停住，1輛白色自小客被撞到翻轉一圈，4名傷者分送嘉義基督教醫院和聖馬爾定醫院。
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