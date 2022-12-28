台東省道台9線太麻里三和路段今天下午發生轎車追撞路邊貨車的意外。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

影》轎車猛撞小貨車 市值9萬釋迦灑滿地 顧客衰遭波及

台東省道台9線太麻里三和路段今天下午發生轎車追撞路邊貨車的意外。1輛載滿釋迦停在路邊的小貨車遭1輛黑色轎車直接撞上，貨車上9萬元的鳯梨釋迦散落一地。此外，停在貨車前方的白色休旅車夫婦也遭到池魚之殃，後車廂被撞爛，所幸整起意外僅轎車上1男1女受到輕傷。

目前正值鳳梨釋迦產季，小貨車停在釋迦攤商門口，準備要將1籃1籃的鳳梨釋迦載到西部販售，突然出現1部黑色轎車行駛時不明原因往外偏移，在毫無煞車的情況下直接撞上小貨車車尾，貨車上的鳯梨釋迦散落滿地，攤商和買釋迦的客人全嚇了一大跳。

此外，停在貨車前的1輛白色休旅車，車主是1對到台東旅遊的夫妻，因打算構買釋迦回台南當伴手禮，無端受到波及，整個後車廂也被撞爛，沒買到釋迦，還要先修車才能回家。

貨車司機表示，車上大約有36籃釋迦，每籃約50台斤，總共1800台斤，價值近9萬元的釋迦全數報銷，都不能賣了。