日本政府28日表示，明年經濟層面最重要的施政重點就是加薪一事。因為日本經濟成長最大阻力，就是幾乎萬年都沒有增加的薪水。除非薪資漲，否則消費不會增加，日企也不會擴大投資規模。

日本政府高層指出，加薪多少是企業主所主導，但中央可以透過租稅優惠為誘因，來激勵這些老闆的加薪幅度擴張。同時，政府也可以讓公司要揭露更多有關人事費用的相關訊息。

專家學者指出，日本政府把加薪視為重中之重，與當地央行疾呼的論點相同。行長黑田東彥一直以來都在強調，唯有全面增加薪水，才是當地通膨可以保持在目標值2%的健康方式。

不過，一般老百姓更關心的是，自己荷包有沒有被大漲的通膨給吃掉。上任才幾個月的日相岸田，支持率是每況愈下，部分原因要歸咎於日常生計費用大增。日圓今年大幅貶值下，也將原本就已經很貴的進口原物料，售價再往上推升。

經過10月來到3.6%之後，日本核心通膨在11月更增至3.7%，且創40年新高，幾乎快要是前述目標值的兩倍。有加薪的日本民眾，可能增幅大部分都比通膨率來得小，日子也不一定好過到哪去，更遑論那些一直都沒有加過薪水的。