宏亞(1236)至9月底持有藥華藥共2370張，價值大約11.8億元，今(28)日下午舉行法說會，被問及是否會再度處分藥華藥，發言人余彩雲財務經理說，公司持股成本相對比較低，希望是長期的持有，有適合的時機會做處分，但需要看資本市場的情形才會決定，並沒有時間表。

宏亞至9月底持有藥華藥共2370張，價值大約11.8億元，其中流通的有1098張，其它參與私募共有1272張，其中有465張在這個月到期、426張會在112年的6月到期，今年5月參與的會在114年5月到期。

董事長張云綺說，今年成本壓力較去年增加大約6000萬左右，多方考量下，調整產品價格，不過漲價初期，消費者無法接受所以做促銷活動，因此，到了今年下半年才看得出漲價效益，目前原物料價格還在高點，會密切觀察接下來的變化。

今年受惠農曆年落在明年度1月下旬，因此在第4季開始拉貨，宏亞今年營收可望成長。展望明年度營運，由於有閏月產生，代表喜餅會少1個月的業績，不過，公司以往多是餅乾和巧克力產品，現在有可頌後多了發酵類產品技術，客戶發現宏亞可做代工了，目前已接獲星巴克、有名土司代工，都將成為公司新的營運動能。

張云綺表示，台灣通路已經是幾家獨大，議價空間是在緊縮的，目前通路業者也想要轉型，需要少量多樣化的產品，但這會導致利潤會縮減，不過，公司希望能成為通路研發的伙伴，會思考如何讓少樣多量策略能夠執行，和他們一起長大！

宏亞為提升品牌力，以77母品牌+7個子品牌整合行銷，張云綺說，公司希望提升品牌力，希望把品牌年輕化，以母品牌帶領子公司行銷可以看出顯著的跡象，第4季較去年同期雙位數的實銷成長，這有有利明年營運的成長。