中國清零政策不確定性解除，防疫快速朝解封邁進，使市場開始期待明年解封帶來的經濟復甦，也吸引外資重返中國股市。根據萬得數據，近期中國北向資金已連續7周呈現淨流入，為2021年6月以來最長周數。從11月初，中國宣布入境隔離規定放寬，一周內吸引高達300多億人民幣的外資回流，後續數周，外資也不斷持續流入中國股市。截至12月23日，7周內北向資金淨流入近900億人民幣，今年來北向資金淨流入總計為871.18億人民幣。

統一強漢基金經理人林鴻益表示，隨著防疫政策逐步放寬，中國目前進入大規模感染陣痛期。但疫情擴散帶來的衝擊，使中國經濟成長預計在明年第一季落底，隨後將迎來解封後的經濟復甦，帶動需求上升。外資也在中國防疫政策不確定性解除後，持續回流中國股市，為股市提供支撐。而貫穿今年的貨幣及財政政策雙寬鬆，預計也將維持至明年。

林鴻益表示，疫後經濟復甦將是明年中國政策重點。為了達成經濟成長目標，中國政府近期逐步放寬產業監管限制，甚至加大對各產業發展的支持力道，例如鼓勵平台經濟擴展至海外市場，對房地產產業也從促進改為確保其發展。中國國務院也發表促進消費計畫，將長期發展中國內需市場。解封後的經濟復甦預期，加上中國政策支持，使明年上半年中國股市仍有表現機會。

產業方面，林鴻益看好受惠解封的地產竣工相關類股，例如防水材料。歐洲能源危機使全球化工品缺口成為結構性問題，中國化工廠也因此受惠。中國作為化工品消費大國，解封後的經濟活動恢復，預計也將拉動全球需求回升。在全球電動車需求上升，及供應鏈碎片化趨勢推動下，中國電動車電池廠開始在海外擴廠，增加的產能也將帶動電池廠持續成長。