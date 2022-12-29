保險安定基金買士林商辦遭質疑圖利特定人，連「前房東」兆豐金控都被掃到，對此，兆豐金控董事長張兆順在財委會上答覆立委高佳瑜質詢，還原保險安定基金向兆豐金控承租辦公室及金控收回辦公室的始末，並強調兆豐銀行有立即的自用需求，等裝璜完成之後，會在半年內使用。

據了解，兆豐銀行是要將收回的辦公室，用作高端理財業務之用，兆豐銀行在去年取得金管會所核發的高端理財業務執照之後，一直在進行系統及人員的布建，如今時機已成熟，所以先前出租的辦公室裡，要收回部分來自用，包括保險安定基金先前承租的辦公室，兆豐金也在今年初就通知對方要收回。

張兆順在在備詢時即回應，因為租約是今年底到期，所以兆豐金在年初就告訴對方到期要自用，對於高佳瑜在質詢時一直逼問，為什麼租了13年要收回，又不是有什麼急迫性，張兆順也當場反問：「你怎麼知道我沒有急迫的需要？」張兆順也不悅反問，租約既然到期，為何一定要續租？而且兆豐自己就有自用的需求。

張兆順強調，我們租約在12月31日到期，年初就已通知對方到期不續約，這很合理，收回來之後我們才能自用，這中間對方表示有一些困難，所以，先前保險安定基金承租七樓與九樓，兆豐只有收回七樓，九樓仍續租給他。張兆順在答詢時也強調，兆豐金只是收回辦公室，至於他們要改租哪裡，不關兆豐的事，兆豐半年內完成裝璜之後，就會使用收回的辦公室。