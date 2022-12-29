高市近年推動公園朝向特色及共融化發展，2022年度已投入超過10億元經費辦理公園及兒童遊戲場建設，預計未來4年要再新增150處特色公園，達到「區區有特色，處處是共融」的目標。小港區1號公園為該區首座共融公園，29日啟用，未來小港還有漢民公園、坪鳳公園的改造即將完成。

小港1號公園29日在高雄市副市長林欽榮與在地居民愉快的笑聲中宣布啟用。林欽榮說，小港1號公園北臨小港區行政中心與小港區農會，附近有許多公寓住宅，屬於鄰里型公園，至今已有30多年歷史，許多設施已老化需要改善，工務局養工處投入約2,100萬元進行改造。

由於公園位處小港區核心地帶，周邊商業、教育、行政、交通機能豐富，公園內還有地下停車場，改造後的公園會吸引更多民眾，成為一處地方共享的親子空間。此外，小港1號公園是市長陳其邁上任後完成的第24座共融公園，小港區還有漢民公園、坪鳳公園的改造也即將完成！

高雄市工務局表示，小港1號公園面積約1.36公頃，於規劃設計階段辦理2場公民參與活動，凝聚社區意識，將居民的想法融入到設計中，並透過小朋友手作工作坊落實兒童表意權。公園設計結合社區需求及既有地形地勢，打造多種不同類型與強度的遊戲體健空間，以分齡分區設計，有提供幼兒的地景遊戲區，利用環坡設置地形小滑梯、攀爬斜網搭配人工草皮跑跑跳跳、沙坑遊戲板及回聲洞可以互動。

高雄市養工處補充，小港1號公園內有里民活動中心，是地方情誼的聯繫場域，此外園內還有珍貴老樹「金龜樹」，更是居民們的共同回憶，因此公園改造時特別保留既有林蔭並新植多樣喬灌木與草皮，增加公園綠意的豐富性，同時以無障礙精神重新設計全區動線，也增設休憩棚架及座椅，營造友善共融的舒活樂園。（記者張雅雲／高雄報導）