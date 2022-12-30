「龐克教母」薇薇安魏斯伍德辭世 享壽81歲。（路透社）

2022年即將結束，時尚圈又一震撼彈，一代傳奇設計師殞落，擁有「龐克時尚教母」之稱的薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood），29日於英國倫敦南部克拉珀姆（Clapham）家中辭世，享壽81歲。

英國的服裝設計師Vivienne Westwood，可謂一位顛覆傳統傳奇女性，其前衛思想貫注於每一套服裝，其影響力從時尚、藝術到文化。她自七○年代為搖滾樂團「性手槍」〈sex pistols〉設計的龐克裝扮開始至今，穿越了不同時代，具備象徵著顛覆、叛逆、時尚與卓越品味的服飾意象。

全球演藝圈有多名明星是薇薇安魏斯伍德的粉絲，北美館也曾在2005年舉辦了頗受好評的「薇薇安・魏斯伍德的時尚生涯」。

路透社及天空新聞（Sky News）報導，Vivienne Westwood的時裝設計室發表聲明，指她在南倫敦離世，家人當時在旁，並稱世界需要像她這種人，為世界變得更美好。

但許多外媒並尚未報導有關薇薇安魏斯伍德過世原因，其丈夫同時也是創意夥伴安德烈亞斯克朗塔勒（Andreas Kronthaler）也悲痛表示「我將繼續在心中懷念薇薇」。